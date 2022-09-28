AMASRA LİMANI'NA 3'NCÜ KRUVAZİYERLE 843 YOLCU - Son Dakika
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AMASRA LİMANI'NA 3'NCÜ KRUVAZİYERLE 843 YOLCU

28.09.2022 11:11

BARTIN'da bir süre önce yapımı tamamlanan Amasra Limanı'na, 3'üncü kez gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, 843 yolcu bıraktı.

BARTIN'da bir süre önce yapımı tamamlanan Amasra Limanı'na, 3'üncü kez gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, 843 yolcu bıraktı. Gemi, Amasra'dan sonra Sinop ve Trabzon'a geçecek.

Rusya'dan 5 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak İstanbul'a gitti. 2 gün boyunca İstanbul'u gezen Rus turistler, yeniden denize açıldı. 843 yolcu ile 427 personelin bulunduğu kruvaziyer, bu sabah bir süre önce yapımı tamamlanan Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki kruvaziyerdeki turistler, işlemler sonrası gemiden iniş yaptı. Turistler, Amasra ilçe merkezi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek. Kruvaziyer, akşam saatlerinde Amasra'dan ayrılıp, Sinop ve Trabzon'a gidecek.

Rus turistler Amasra'da tarihi Kemere Köprüsü, Fatih Camii, çekiciler çarşısı ağlayan ağaç'ı gezerek, rehberler eşliğinde bol bol fotoğraf çekti. Amasra'daki esnaf, Karadeniz bölgesinde sezonun bitmesine rağmen 3'ncü kez gelen Rus turistlerin ilçeyi hareketlendirdiğini ve ekonomik olarak büyük katkı sağladıklarını söylediler.

'Astoria Grande' isimli kruvaziyerin, kasıma kadar Amasra'ya 4 kez daha tur düzenleyeceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Trabzon, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMASRA LİMANI'NA 3'NCÜ KRUVAZİYERLE 843 YOLCU - Son Dakika

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SON DAKİKA: AMASRA LİMANI'NA 3'NCÜ KRUVAZİYERLE 843 YOLCU - Son Dakika
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