Bartın haber... Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bartın haber... Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

29.07.2022 15:21
Bartın haber... Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bartın haber: Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Arslan, valilik salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde yılın ilk 6 ayında 12 milyar 609 milyon 113 bin lira tutarında 278 proje yapıldığını belirtti.

Projelere tahsis edilen ödenek miktarının 823 milyon 917 lira olduğunu aktaran Arslan, "Bu ödeneklerden 387 milyon 266 bin lira harcama yapılarak yüzde 47'lik bir nakdi gerçekleşme sağlandı. Bu süreçte 278 projeden 49'u tamamlandı, 137 projede ise faaliyetler devam ederken, 47 proje de ihale aşamasında." ifadelerini kullandı.

Belediyeler tarafından da 28 milyon 280 bin lira bedelli 18 proje yürütüldüğünü belirten Arslan, "Bunlardan 7'si bitirildi, 10'unda da çalışmalar devam ediyor. Yatırımları, tahsis edilen ödenekten yapılan harcama miktarlarına göre sektörel değerlendirdiğimizde 139,6 milyon lirayla ilk sırada ulaştırma sektörü, sonrasında 100,9 milyon lira ile tarım-orman, 44,4 milyon lirayla sağlık sektörü yer almaktadır."

Devam eden projeler ile 2023 yılı yatırım tekliflerinin değerlendirildiği toplantıya, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, vali yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haber... Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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