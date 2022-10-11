Bartın haber! Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor - Son Dakika
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Bartın haber! Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

11.10.2022 13:36
Bartın haber! Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın habere göre Yağışlarda suyun denize daha kolay deşarj edilmesi ve taşkın riskinin önlenmesi amacıyla, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda genişletme çalışması başlatıldı.

Yağışlarda suyun denize daha kolay deşarj edilmesi ve taşkın riskinin önlenmesi amacıyla, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda genişletme çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle çalışmalar, Gecen Mahallesi terminal mevkisinde yürütülüyor.

Irmak yatağının daraldığı yaklaşık 1 kilometrelik noktada yürütülen genişletme ve taş tahkimat çalışmalarının 2 ay sürmesi bekleniyor.

Bartın'da 27 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası, kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nın farklı noktalarında taşkınlar meydana gelmiş, sel nedeniyle birçok iş yeri ile bazı binaların bodrum katları sular altında kalmıştı.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haber! Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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