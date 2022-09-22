BARTIN'DA SAĞANAK; DERELER TAŞTI - Son Dakika
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BARTIN'DA SAĞANAK; DERELER TAŞTI

22.09.2022 14:46

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi Ovatekkeönü köyünde şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı, çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi Ovatekkeönü köyünde şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı, çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

Sabah saatlerinde İlçeye bağlı Ovatekkeönü köyünde metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Yağışla, Aydoğmuş köyündeki derenin taşması nedeniyle Çayaltı köyündeki Karadeniz sahil yolu inşaatındaki şantiyeye ait demir atölyesi ve kullanılmayan 1 ev sular altında kaldı. Aydoğmuş köyü Dere Mahallesi'nde geçici demir köprü yıkıldı. İl Özel idare ekipleri ise yıkılan köprüde çalışmalara başladı. Dereden akan çamurlu suyla Ovatekkeönü köyünde denizin rengini değişti. Dereden gelen ağaç parçaları kumsala vururken, vatandaşlar odun topladı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kurucaşile, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARTIN'DA SAĞANAK; DERELER TAŞTI - Son Dakika

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