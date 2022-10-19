Arslan'a Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Kurucaşile Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Deniz Yılmaz da eşlik etti.

Fikret Kansız'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Cumayanı köyü, Murat Öztan'ın Sarıderesi köyü, Rasim Bulut'un Paşalılar köyü, Mustafa Çelik 'in Karaman köyü, Murat Ergin'in Şeyhler köyü, Deniz Baykal 'ın Hacı köyünde ikamet eden ailelerine de ziyarette bulunan Arslan, üzüntülerini ve taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bartın haber: Bartın Valisi Arslan'dan madencilerin ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika

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