Bartın haberleri... CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor - Son Dakika
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Bartın haberleri... CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor

14.10.2022 20:27
Bartın haberleri... CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor

Bartın gelişmesine göre CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'ın Amasra ilçesine gidiyor.

CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'ın Amasra ilçesine gidiyor.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki patlamayı incelemek üzere oluşturulan heyetin, gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki heyette, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'ın yer aldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın haberleri... CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor - Son Dakika

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