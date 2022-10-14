Bartın haberleri... CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor

CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'ın Amasra ilçesine gidiyor.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki patlamayı incelemek üzere oluşturulan heyetin, gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki heyette, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'ın yer aldığı kaydedildi.
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