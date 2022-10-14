CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nun talimatıyla, Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki patlamayı incelemek üzere oluşturulan heyetin, gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bartın haberleri... CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor - Son Dakika

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