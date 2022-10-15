Bartın haber: CHP heyeti patlamanın yaşandığı Amasra'daki madende incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bartın haber: CHP heyeti patlamanın yaşandığı Amasra'daki madende incelemelerde bulundu

15.10.2022 12:22
Bartın haber: CHP heyeti patlamanın yaşandığı Amasra'daki madende incelemelerde bulundu

Bartın haberlerine göre CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem tesisin yaraları bir an önce sarılır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem tesisin yaraları bir an önce sarılır." dedi.

Altay, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve bölge milletvekillerinden oluşan CHP heyetinin, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Patlamada şehit olan madencilere Allah'tan rahmet dileyen Altay, "İnşallah bu son olsun. 85 milyonun gözü dün akşamdan beri burada. Herkes burayla dertlendi, hepimiz dualar ettik." dedi.

Yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Altay, şöyle konuştu:

"Üç Grup Başkanvekilimiz, bir Genel Başkan Yardımcımız ve bölge milletvekillerimizle buradayız. Sayın Genel Başkanımız da biraz sonra Ankara'dan cenazelere katılmak üzere bölgeye hareket edecek. Biz de şimdi hastanelerde yaralılarımızı ziyaret edeceğiz ve daha sonra bizler de ayrı ayrı cenazelere katılarak, cenaze sahiplerinin acılarını paylaşacağız.

Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem tesisin yaraları bir an önce sarılır. Böyle kazaların tekrar edilmemesi için de hiç şüphesiz gerekli önlemleri konusunda, hem Meclis hem yürütme organı bundan sonra daha yüksek bir duyarlılık içinde hareket eder diye umuyoruz. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haber: CHP heyeti patlamanın yaşandığı Amasra'daki madende incelemelerde bulundu - Son Dakika

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