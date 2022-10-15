Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov da Twitter paylaşımında Çavuşoğlu'nu etiketleyerek patlamada yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın haber: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye - Son Dakika

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