Son dakika haberi! Bakan Koca'dan yaralı madencilerle ilgili açıklama

Son dakika gündem haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden ocağı patlamasında yaralanan madencilerin durumu hakkında açıklama yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden ocağı patlamasında yaralanan madencilerin durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu; Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA

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