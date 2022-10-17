Burada Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile de bir süre görüşen Çataklı, daha sonra sahadan ayrıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, İsmail Çataklı, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Amasra'daki patlama alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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