Bartın haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bartın haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

15.10.2022 02:16
Bartın haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Bartın yerel gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 25 madencinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 11 madencinin ise tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 25 madencinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 11 madencinin ise tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi."

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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