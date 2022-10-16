Blinken, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından dolayı üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralıların tamamen iyileşmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bartın haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye - Son Dakika

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