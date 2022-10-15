Bartın haber | Amasra'da arama kurtarma çalışmalarını takip eden madenci yakınlarının ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika
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Bartın haber | Amasra'da arama kurtarma çalışmalarını takip eden madenci yakınlarının ihtiyaçları karşılanıyor

15.10.2022 05:06

Edinilen Bartın haberine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası çalışmalara katılan Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları, bölgede bekleyişini sürdüren madenci yakınları ile görevlilere, yiyecek ve battaniye desteğinde bulunuyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası çalışmalara katılan Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları, bölgede bekleyişini sürdüren madenci yakınları ile görevlilere, yiyecek ve battaniye desteğinde bulunuyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesindeki patlamanın ardından maden ocağına gelen aileler, yakınlarından haber alabilmek için bekleyişini sürdürüyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından madenci yakınları ile sahada görev yapan ekiplere sıcak çorba, çay, kek ve su gibi yiyecek içecek ikramı yapılıyor.

Türk Kızılay, gece vakti havanın daha da soğumasıyla ihtiyaç duyanlara battaniye de dağıtılıyor.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Başkanı Murat Kanlı, AA muhabirine, patlamayı haber alır almaz genel merkezin görevlendirmesiyle destek amaçlı buraya geldiklerini belirterek "Burada çay, çorba, kek, su gibi yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuyoruz. Allah böyle bir afet bir daha göstermesin." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesinde gönüllü çalışan Kamil Kaya da vatandaşların bir nebze de olsa acılarını dindirmek adına yiyecek ve içecek ikramında bulunduklarını söyledi.

Dağıtımların gün boyu süreceğini bildiren Kaya, 50 kişilik ekiple çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ekipler, Bartın Devlet Hastanesi önünde bekleyen ailelere de yiyecek ve battaniye dağıtıyor.

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Kaynak: AA

Kızılay, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haber | Amasra'da arama kurtarma çalışmalarını takip eden madenci yakınlarının ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

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