Bartın 3. sayfa haberleri... Bartın'da acı gün... Hastane önünde bekleyiş sürüyor - Son Dakika
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Bartın 3. sayfa haberleri... Bartın'da acı gün... Hastane önünde bekleyiş sürüyor

15.10.2022 10:50

Bartın habere göre Bartın'da acı gün... Hastane önünde bekleyiş sürüyor Emekliliğine 1 yıl kalmıştı Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında yakınları bulunanlar, Bartın Devlet Hastanesi'nde bekleyişini sürdürüyor.

Bartın'da acı gün... Hastane önünde bekleyiş sürüyor

Emekliliğine 1 yıl kalmıştı

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında yakınları bulunanlar, Bartın Devlet Hastanesi'nde bekleyişini sürdürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK Amasra Müessesesi'nde dün akşam saatlerinde grizu patlaması meydana geldi. 28 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin yaralandığı patlamada yakınlarının durumunu merak edenler ise Bartın Devlet Hastanesi önünde acı bekleyişini sürdürüyor. Madenci Malik Karaahmet'in bir yakını ise, "Durumu hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. 12 yıldır madende çalışıyordu. Zonguldak ve Bartın'daki vatandaşların kaderi bu. Hepimiz oralarda çalışıyoruz. Yakınımızın emekliliğine 1 yıl vardı" ifadelerini kullandı.

Bartın Devlet Hastanesi'nde yakınlarından acı haberi alanlar ise sinir krizleri geçirirken, Diyanet Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kızılay ailelere psikososyal destek veriyor.

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Kaynak: İHA

Bartın Devlet Hastanesi, Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın 3. sayfa haberleri... Bartın'da acı gün... Hastane önünde bekleyiş sürüyor - Son Dakika

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