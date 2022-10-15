Son Dakika | BAKAN DÖNMEZ MADEN İŞÇİSİNİN CENAZE NAMAZINA KATILDI - Son Dakika
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Son Dakika | BAKAN DÖNMEZ MADEN İŞÇİSİNİN CENAZE NAMAZINA KATILDI

15.10.2022 14:51

Son dakika haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Pınaroğlu'nun (23) cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok...

Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Pınaroğlu'nun (23) cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda vatandaş katıldı. Berkay Pınaroğlu'nun babası Nazif Pınaroğlu cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Pınaroğlu'nun cenazesi Muratbey köyünde toprağa verildi. Berkay Pınaroğlu 2019'daki işçi alımı ile TTK'da çalışmaya başladığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Türk İş, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | BAKAN DÖNMEZ MADEN İŞÇİSİNİN CENAZE NAMAZINA KATILDI - Son Dakika
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