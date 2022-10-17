Bartın gündem haberi | CHP heyeti, maden ocağında patlama yaşanan Amasra'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Bartın gündem haberi | CHP heyeti, maden ocağında patlama yaşanan Amasra'da temaslarda bulundu

17.10.2022 17:26

Bartın habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, maden ocağında patlama meydana gelen Amasra'da temaslarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, maden ocağında patlama meydana gelen Amasra'da temaslarda bulundu.

CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi ve milletvekillerinden oluşan heyet, kentteki temaslarının ardından Hükümet Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Acıyı paylaşmak için bölgeye geldiklerini belirten Ağbaba, hayatını kaybeden 41 işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Ağbaba, resmi kayıtlara göre yaşanan iş kazaları ve ölenlere ilişkin istatistikleri diğer ülkelerle karşılaştırarak, "Nedense maden sektöründe yaşanan katliamlar hep bizim ülkede kader olarak gösterilmektedir. Bu kurumlarda işçi sayısı azaltılmış, az sayıda işçiye çok sayıda üretim yapma zorunluluğu getirilmiştir. TTK bünyesinde 2001'de 18 bin 25 işçi çalışırken 2021'de 7 bin 370'e düşürülmüştür." diye konuştu.

Etkin denetim mekanizması kurulması gerektiğine işaret eden Ağbaba, "Grizu patlamaları önlenebilir, öngörülebilir olaylardır. Bilimsel raporların dikkate alınması gerekir." dedi. Ağbaba, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini hiçe sayan sorumlular ve kuruluşlar hakkında caydırıcı cezaların ve yaptırımların devreye sokulması gerektiği söyledi.

Veli Ağbaba, parti olarak Araştırma Komisyonu kurulması, kim suçluysa kimin ihmali varsa gereken soruşturmanın etkin biçimde yapılması için konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca da ceza hukukunun çok net olduğunu belirterek, "Etkin soruşturmayla sorumluların etkin yargılanması ve hak ettikleri cezayı alması, tedbirlerin daha da yoğunlaşması, öngörülen, önlenmesi mümkün olan bu tür faciaların önüne geçmekte en büyük etken olacaktır." dedi.

Karaca, parti olarak, hukukun yerine gelmesi, sorumluların ortaya çıkarılması ve etkin şekilde yargılanması için olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi ise yaşanan bu acının tarifinin imkansız olduğunu dile getirerek, "Artık yitirilen canlar sonrası ölüm sessizliğine tahammülümüz yok." ifadesini kullandı.

Heyet, konuşmaların ardından patlamada hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberi | CHP heyeti, maden ocağında patlama yaşanan Amasra'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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