Bartın haberi... CHP heyeti patlamanın yaşandığı Amasra'daki madende incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın haberi... CHP heyeti patlamanın yaşandığı Amasra'daki madende incelemelerde bulundu

15.10.2022 12:31

Bartın haber: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem tesisin yaraları bir an önce sarılır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem tesisin yaraları bir an önce sarılır." dedi.

Altay, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve bölge milletvekillerinden oluşan CHP heyetinin, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Patlamada şehit olan madencilere Allah'tan rahmet dileyen Altay, "İnşallah bu son olsun. 85 milyonun gözü dün akşamdan beri burada. Herkes burayla dertlendi, hepimiz dualar ettik." dedi.

Yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Altay, şöyle konuştu:

"Üç Grup Başkanvekilimiz, bir Genel Başkan Yardımcımız ve bölge milletvekillerimizle buradayız. Sayın Genel Başkanımız da biraz sonra Ankara'dan cenazelere katılmak üzere bölgeye hareket edecek. Biz de şimdi hastanelerde yaralılarımızı ziyaret edeceğiz ve daha sonra bizler de ayrı ayrı cenazelere katılarak, cenaze sahiplerinin acılarını paylaşacağız.

Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem tesisin yaraları bir an önce sarılır. Böyle kazaların tekrar edilmemesi için de hiç şüphesiz gerekli önlemleri konusunda, hem Meclis hem yürütme organı bundan sonra daha yüksek bir duyarlılık içinde hareket eder diye umuyoruz. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun."

YORUMLAR
500
40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü 40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü Son dakika haberleri! '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı maden ocağındaki patlama nedeniyle iptal edildi Son dakika haberleri! '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı maden ocağındaki patlama nedeniyle iptal edildi Bartın haber... TBMM Başkanı Şentop, Amasra'da maden kazasının yaşandığı bölgeye geldi Bartın haber... TBMM Başkanı Şentop, Amasra'da maden kazasının yaşandığı bölgeye geldi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haberi... CHP heyeti patlamanın yaşandığı Amasra'daki madende incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan facianın yaşandığı maden ocağında açıklama yapıyor
14:54 40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü
14:24 Ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
13:54 Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım
13:32 Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!
13:27 Madende can veren işçiyle ilgili kahreden detay! Arkadaşının yerine çalışıyormuş
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:41 Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
12:33 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 15:28:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın haberi... CHP heyeti patlamanın yaşandığı Amasra'daki madende incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement