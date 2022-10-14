Bartın haberleri | "AFAD, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi" başlıklı haberimiz, kaynağından "Patlamanın nedeni henüz...

"Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."

Kaynak: AA

Bartın, Amasra, AFAD, Güncel, Son Dakika

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