Bartın haberleri | "AFAD, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi" başlıklı haberimiz, kaynağından "Patlamanın nedeni henüz... - Son Dakika
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Bartın haberleri | "AFAD, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi" başlıklı haberimiz, kaynağından "Patlamanın nedeni henüz...

14.10.2022 22:14
Bartın haberleri | "AFAD, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi" başlıklı haberimiz, kaynağından "Patlamanın nedeni henüz...

Bartın haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."

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Kaynak: AA

Bartın, Amasra, AFAD, Güncel, Son Dakika

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