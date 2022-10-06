Bartın haberleri | AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Bartın haberleri | AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

06.10.2022 14:56
Bartın haberleri | AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

Bartın haberleri... AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Eroğlu, partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Turhan Kalaycı ve il yönetimiyle görüştü.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eroğlu, bir gazetecinin Haliç'in son durumuyla ilgili soru su üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde İSKİ'de Genel Müdürlük görevinde bulunduğunu anımsatarak, 1994 yılından itibaren yaptıkları çalışmalarla Haliç'i temizlediklerini söyledi.

Eroğlu, "Biz ayrılırken, yani AK Parti belediyeyi teslim ederken 49 tür balık vardı. Biz tesisleri yaptık. Bunları çalıştırmak gerekiyor neticede. Siz kanallara bakım yapmasanız, çöpleri toplamazsanız, tekrar iletirsen çamur yine birikmeye başlar." dedi.

Haliç'te bakım ve kontrol çalışmalarının yapılmadığını söyleyen Eroğlu, "Burada tavsiyemiz şu; reklamı falan bıraksınlar. Bizim getirdiğimiz suyu, bizim restore ettiğimiz tarihi çeşmeye musluk takma merasimlerini bıraksınlar. Şebekeyi tamamen yeniledik, bütün şebekeyi. Bütün kanalizasyon sistemi, kolektörler, tüneller, arıtma tesisleri bunları yaptık. Bir de borç ödedik. Borçsuz teslim ettik. Dolayısıyla bunlara sadece düşen işletmek. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Meselenin özü şu an budur. Şu an hakikaten bu bakım çalışmaları ve saire kontrol çalışmaları yapılmadığı için bir kirlenme söz konusu." şeklinde konuştu.

Eroğlu, Haliç'e temiz su gelmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Boğazı'ndan bir tünelle Kağıthane deresine temiz su aktarıldığını belirterek, "Onu da elektrik enerjisi falan oluyor diye çalıştırmıyorlar. Dolayısıyla Haliç'in durumu budur." ifadesini kullandı.

Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi ve Bartın Üniversitesini de ziyaret eden Eroğlu, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'ın Filyos beldesine geçti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın haberleri | AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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