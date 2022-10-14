Bartın haberleri: Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (5)

BARTIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "İlimizin Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlama olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olaya ilişkin olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.