Bartın haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (8) - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (8)

14.10.2022 21:16
Bartın haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (8)

Bartın bölgesinden gelen habere göre İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMAİletişim Başkanlığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Devletin tüm kurumlarının kısa sürede harekete geçtiği belirtilerek, "Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir. Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.


YORUMLAR
500
Bartın haberi | Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı Bartın haberi | Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı Bartın haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması Bartın haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22) Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22)
Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (8) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 02:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (8) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement