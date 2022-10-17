Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu - Son Dakika
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Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu

17.10.2022 12:22
Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu

Edinilen Bartın haberine göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamaya ilişkin, güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamaya ilişkin, güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu.

Alınan bilgiye göre, patlama sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 6 cumhuriyet savcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş görev alıyor.

Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğünce uzman personelden özel ekip oluşturuldu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra Cumhuriyet Savcılığı ile ilgili hakimliğin aldığı karar doğrultusunda, özel ekip tarafından arama ve el koyma işlemleri yürütülüyor.

Olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara ekipler tarafından el konuldu.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Cumhuriyet, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu - Son Dakika
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