Maden faciasından arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşananları anlattı: Gaz genizleri yakıyordu - Son Dakika
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Maden faciasından arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşananları anlattı: Gaz genizleri yakıyordu

15.10.2022 02:24

Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleşen maden faciasında yaşadıklarını anlatan 10 yıllık maden işçisi Öner Özmen, 3 kilometre yürüyerek eksi 350 kotuna yürüdüklerini belirterek, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Gittiğimizde arama kurtarmalar, amirlerimiz ve müdürlerimiz zaten olay yerindeymiş. Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu" ifadelerini kullandı.

Bartın'da patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden işçisi Öner Özmen, yaşadıklarını anlattı.

"GAZ GENİZLERİ YAKIYORU"

Evli ve bir çocuk babası 10 yıllık maden işçisi Özmen, arama kurtarma amacıyla şefleriyle ocağa indiklerini söyledi. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek eksi 350 kotuna indiklerini anlatan Özmen, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Gittiğimizde arama kurtarmalar, amirlerimiz ve müdürlerimiz zaten olay yerindeymiş. Arkadaşlarımızın yanlarına biz de gittik." diye konuştu.

Maden ocağındaki patlamada arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı: Gaz genizleri yakıyordu
Maden ocağındaki patlamada arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı: Gaz genizleri yakıyordu

"HERKES CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"

Özmen, normalde kendisinin çalıştığını belirterek, "Vardiyaya da kalabilirdim. Buradan saat 4 gibi çıktım hatta işe giden arkadaşlarımla vedalaştım. Vedalaştım derken; bir arkadaşımız vardı, elbisemi almaya gelmiştim, onu gördüm. 'Hayırlı işler' dedik birbirimize, gülerek gitmiştik. Mesaiye kalabilirdik. Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız, burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu, aşağıda hala çalışıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİMİZ TAMDI"

Her türlü cihazlarının bulunduğunu aktaran Özmen, "Her türlü önlem alınıyor ama beklenmedik, ani durumlar oluyor. Ani durumlarda bazı şeyler gelişiyor. Oksijen cihazlarımız, kişisel koruyucu aletlerimiz, her şeyimiz var, tamdır yani. Bunların denetlenmesi de yapılıyor. Her türlü önlem alınıyor, onlarda sıkıntı yok ama grizu farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden faciasından arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşananları anlattı: Gaz genizleri yakıyordu - Son Dakika

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