Bartın haberleri: Bartın'da maden faciası; 1 hafta önce baba olmuş (12) - Son Dakika
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Bartın haberleri: Bartın'da maden faciası; 1 hafta önce baba olmuş (12)

15.10.2022 17:08
Bartın haberleri: Bartın'da maden faciası; 1 hafta önce baba olmuş (12)

Edinilen Bartın gelişmesine göre 2 GÜN ÖNCE İZİNDEN DÖNMÜŞAmasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren Aziz Köse'nin (28), 2019'da işe başladığı, geçen yıl evlendiği ve 1 hafta önce baba olduğu öğrenildi.

2 GÜN ÖNCE İZİNDEN DÖNMÜŞ

Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren Aziz Köse'nin (28), 2019'da işe başladığı, geçen yıl evlendiği ve 1 hafta önce baba olduğu öğrenildi. Köse'nin, baba olduğunda, kucağında bebeğiyle fotoğrafını sosyal medyadan 'Canım oğlum, ailene hoş geldin' notuyla paylaştığı görüldü. Aziz Köse'nin patlamadan 2 gün önce izinden dönüp, işe başladığı öğrenildi.

TABUTUNUN ÜZERİNE BARETİ KOYULDUÖte yandan maden işçisi Serhat Kahraman'ın (34) cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi. Anne Sebahat ve kardeş Ezgi Kahraman, üzerinde işçi bareti ve Türk bayrağı bulunan Kahraman'ın tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Serhat Kahraman'ın cenazesi, Cemaller Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Cemaller köyü aile mezarlığında defnedildi.

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Kaynak: DHA

Serhat Kahraman, Amasra, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haberleri: Bartın'da maden faciası; 1 hafta önce baba olmuş (12) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haberleri: Bartın'da maden faciası; 1 hafta önce baba olmuş (12) - Son Dakika
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