ŞEHİT MADENCİLER SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR

Maden işçisi Mehmet Kara (42) ise Bartın 'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü'nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara'nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi. Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babasından yürek yakan sözler: Hiç aklımın ucundan geçmezdi, askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu

Kaynak: DHA

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