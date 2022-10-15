ŞEHİT MADENCİLER SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR - Son Dakika
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ŞEHİT MADENCİLER SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR

15.10.2022 14:02

Amasra'da, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan (27), Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Amasra'da, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan (27), Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Mercan'ın, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işe girdiği öğrenildi.

Maden işçisi Mehmet Kara (42) ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü'nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara'nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi. Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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Kaynak: DHA

Gökhan Mercan, Mehmet Kara, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT MADENCİLER SON YOLCULUĞA UĞURLANDILAR - Son Dakika

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