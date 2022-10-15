Bartın haberleri | Bartın'da maden faciası; Bakan Dönmez'den açıklama (7)

'1 KİŞİ DIŞINDA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYAN YOK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlamayla ilgili, "Arama-kurtarma çalışmalarında hemen hemen sona yaklaşmış durumundayız. 1 ismin dışında belirsizliğini koruyan başka bir şahsımız yok, en büyük üzüntümüz 40 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır. Rabb'im şehitlerin mekanını cennet eylesin. Arama- kurtarma çalışmalarını başta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun tahlisiye ekipleri yaptı. Aslında kendi arkadaşlarını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Burada sizinle paylaşamayacağım çok trajik üzüntülü hadiseler yaşandı. Sevinçler de yaşandı zaman zaman. Kaybolduğu sanılan, saatlerce aranan arkadaşlarımızın bulunması gibi bazı durumlar da oldu. O arkadaşların, bir arkadaşlarını canlı çıkarma durumundaki sevincini de biz burada yaşamış olduk. Yeri geldi onlarla birlikte sevindik, yeri geldi onlarla birlikte üzüldük. Şu anda aşağıda ekiplerimiz teknik emniyet ekiplerimiz gerekli kontrollerini yapıyorlar belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı da arama çalışmaları devem ediyor. Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde de ekiplerimiz giderek bu 14 kardeşimizi o bölgeden çıkardılar. Yerlerini de bildiğimizi ifade etmiştik. Şimdi yine yangının izole edilmesi ve soğutulması ile ilgili çalışmalarımız bir yandan devam ediyor" diye konuştu.