Son dakika haberi: Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı

14.10.2022 19:48

Son dakika haberleri: Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı Bartın Valiliği, Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı

BARTIN - Bartın Valiliği, Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek, gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

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Bartın haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması Bartın haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22) Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22) Bartın gündem haberi | Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (21) Bartın gündem haberi | Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (21)
Kaynak: İHA

Bartın Valiliği, Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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