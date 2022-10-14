Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek, gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Bartın Valiliği, Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

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