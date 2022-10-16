BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; GMİS BAŞKANI YEŞİL'DEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; GMİS BAŞKANI YEŞİL'DEN AÇIKLAMA

16.10.2022 19:14

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, sorumluların bulunması konusunda adli soruşturmanın sürdüğünü, sendika olarak da konunun takipçisi olduklarını belirterek, Bu konu hakkında araştırılacak her şeyin içinde Genel Maden İş Sendikası olacaktır.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, sorumluların bulunması konusunda adli soruşturmanın sürdüğünü, sendika olarak da konunun takipçisi olduklarını belirterek, Bu konu hakkında araştırılacak her şeyin içinde Genel Maden İş Sendikası olacaktır. Bu işin sorumluları hakkında, nedenleri hakkında yapılacak çalışmadan sonra bütün kamuoyu da bilgilenecektir. dedi.

Yeşil, yangının söndürülmesinin ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte üretimin yeniden devam edeceğini söyleyerek, şöyle dedi

Bizler de sendika olarak bunun takipçisi olacağız. Bugün itibariyle patlama olan ocağımız hem başından hem dibinden kapatılarak oradaki açık yangının söndürme çalışmaları yapılıyor. En yakın zamanda da bütün riskler ortadan kalktıktan sonra ocaklarımız üretime başlayacaktır. Burada bilimsel bir sonuç ortaya koymadığımız sürece şu oldu bu oldu gibi bir şey deme şansımız yok. Çalışmalar sürüyor. Adalet bakanımız da geldi. 5 tane savcı konuyu araştırıyor. Sorunlar ve sorumlular bir an önce ortaya çıkacaktır. Biz de takipçisiyiz. 6 yaralımız İstanbul'da onları yakinen takip ediyoruz. Buradaki hastanelerde şu anda 5 kişi var. 1 arkadaşımız taburcu oldu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Sendika, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI; GMİS BAŞKANI YEŞİL'DEN AÇIKLAMA - Son Dakika

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