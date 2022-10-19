BİLİRKİŞİ HEYETİ MADEN SAHASINDA İNCELEMELERE BAŞLADI

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili bilirkişi heyeti, maden sahasında keşif yaptı.

Amasra ilçesinde 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 savcının görevlendirildiği soruşturma sürerken, maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. 7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır eşliğinde facianın meydana geldiği maden sahasında incelemelere başladı.

Soruşturma aşamasında el konulan maden sahası ve binadaki görüntü ve ses kayıtlarının, ayrıca yeraltındaki işçilerin konuşmasını kaydeden cihazların Emniyet Müdürlüğü'nde incelenmesine başlandı. Karakutu olarak da adlandırılan gaz ölçümlerini, hava akış oranını, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarların ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce raporlanacağı öğrenildi. Genel Maden İşçileri Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre bu kayıtların açılması için herhangi kriminal bir işleme gerek olmadığı öğrenildi. (DHA)