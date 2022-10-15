Bartın haber! Bartın'da maden faciası; dünya liderlerinden Türkiye'ye taziye mesajları (20)

TÜRKİYE İÇİN TAZİYE MESAJLARI

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle birçok ülkeden liderler Türkiye'ye taziye mesajları gönderdi. Aralarında Rusya, Azerbaycan, Hollanda, İspanya, Ukrayna, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Yunanistan, Pakistan, Tacikistan, Gürcistan, Macaristan, Filistin, Gine Bissau, Belarus, Libya ve Ürdün'ün bulunduğu pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanı, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Avrupa Birliği Konseyi, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Avrupa Parlamentosu, Dünya Sağlık Örgütü, Karadeniz İşbirliği Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü de kömür madeninde sevdiklerini kaybedenlere ve Türk halkına taziye mesajları yayınladı.

Düzgün DENİZ/ANKARA,