Bartın haberi | Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu'dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti (18) - Son Dakika
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Bartın haberi | Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu'dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti (18)

15.10.2022 21:10
Bartın haberi | Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu'dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti (18)

Bartın haberleri... BAKAN SOYLU, AİLELERE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunduktan sonra, hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

BAKAN SOYLU, AİLELERE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunduktan sonra, hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşerilerimiz; Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki, Rıdvan Acet'in Kazpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaya'nın Kaman Köyü'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin."


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haberi | Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu'dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti (18) - Son Dakika

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