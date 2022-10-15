İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , patlamanın meydana geldiği maden ocağında incelemelerde bulunduktan sonra, hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: " Bartın Amasra 'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşerilerimiz; Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki, Rıdvan Acet'in Kazpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaya 'nın Kaman Köyü'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin."

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın haberi | Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu'dan maden işçilerinin ailelerine taziye ziyareti (18) - Son Dakika

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