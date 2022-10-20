Bartın haber | İYİ Partili Yüksel'den, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama - Son Dakika
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Bartın haber | İYİ Partili Yüksel'den, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama

20.10.2022 17:56

Bartın gelişmesine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin, soruşturmanın sonucuna, bilirkişi raporlarına göre varsa ihmali olanların, sorumluların hukuk önünde gereken cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin, soruşturmanın sonucuna, bilirkişi raporlarına göre varsa ihmali olanların, sorumluların hukuk önünde gereken cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ünzile Yüksel, Niğde, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Ankara ve İstanbul barolarından 45 avukatın katılımıyla Amasra Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Genel Başkanları Meral Akşener'in talimatıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Akşener'in kendilerine "Amasra'ya gideceksiniz, orada şehit olan emekçi madencilerin haklarını arayacaksınız" şeklinde talimat verdiğini belirten Yüksel, "Özellikle kadın avukatlara 'Bu görev sizin' dedi. 'Hayatını kaybeden şehit madencilerin anneleri, eşleri, kız kardeşleri, onların haklarını savunmak için gideceksiniz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Yüksel, "Eğer bir ihmal varsa, eğer bir sorumsuzluk varsa onları ortaya çıkarıp o şehit madencinin hakkını, yüreği yanan annesinin, eşinin hakkını, beşikteki bebeğinin hakkını aramak için buradayız. Hiçbir maddi karşılık beklemeden bunu bir kamu görevi, vatandaşlık görevi olarak yerine getirmek için buradayız." diye konuştu.

Ünzile Yüksel, soruşturmanın sonucuna, bilirkişi raporlarına göre varsa ihmali olanların, sorumluların hukuk önünde gereken cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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