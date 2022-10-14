Bartın haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Bartın haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşım Açıklaması

14.10.2022 23:02
Bartın haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Bartın gündem haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Amasra, Kıbrıs, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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