Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amasra, Kıbrıs, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.