Bartın haberi: Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika
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Bartın haberi: Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)

15.10.2022 09:39

Bartın haberleri: Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (3)

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Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haberi: Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haberi: Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika
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