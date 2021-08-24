Bartın İl Jandarma Komutanlığına J. Kd. Alb. Ersin Aslan atandı - Son Dakika

Bartın İl Jandarma Komutanı Alb. Fahri Semiz ise Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komutanı olarak atandı.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararnamesiyle Kilis İl Jandarma Komutanı olarak görevli J. Kd. Alb. Ersin Aslan Bartın İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Bartın İl Jandarma Komutanlığına J.Kd.Alb. Ersin Aslan atandı

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