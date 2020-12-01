Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, görevine başladı - Son Dakika

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'ın görevine başladığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2009 mayıs ayından bu yana İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasının ardından Bartın Milli Eğitim Müdürlüğüne Oğuzhan Acar getirildi.

2013'ten bu yana Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten evli ve 3 çocuk babası Acar'ın görevine başladığı kaydedildi.