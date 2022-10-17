Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 41 madencimizin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

"TEFTİŞ VE SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİN"

Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı. Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.

TALİMAT SONRASI EKİBE 2 UZMAN DAHİL EDİLDİ

Bilgin'in talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak şu bilgiler paylaşıldı; "Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi."