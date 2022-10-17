Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu

17.10.2022 11:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçimizin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi. Harekete geçen bakanlık yetkilileri maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 41 madencimizin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

"TEFTİŞ VE SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİN"

Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı. Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.

Bakan Bilgin talimat verdi! Maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanı da dahil edildi

TALİMAT SONRASI EKİBE 2 UZMAN DAHİL EDİLDİ

Bilgin'in talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak şu bilgiler paylaşıldı; "Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi."

YORUMLAR
500
Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı SOMA'DAN SAĞ KURTULANLAR AMASRA'DAKİ FACİAYLA O GÜNÜ TEKRAR YAŞADIK SOMA'DAN SAĞ KURTULANLAR AMASRA'DAKİ FACİAYLA O GÜNÜ TEKRAR YAŞADIK

Vedat Bilgin, Amasra, Bartın, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Bartın'daki faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak
11:42 Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
11:36 Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu
11:24 Haftaya yükselişle başlayan gram altın 990 liradan satılıyor
11:13 Sevgilisini zehirleyip öldürdüğü pilavdan kendisi de yemiş: Yanına yatıp ağladım
11:08 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
11:04 İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'un görevine son verilmesi için harekete geçildi
10:51 Madenci arkadaşıyla son fotoğrafı paylaştı: Geriye bir ben kaldım
10:36 25 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor
08:02 16 dönüm arazi artık vatandaşın hizmetinde! 30 yıllık mücadelede mutlu sonla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 13:02:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement