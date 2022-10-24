41 madencinin can verdiği facianın yaşandığı işletmenin müdüründen istifa sorusuna cevap: Bir şey diyemeyeceğim - Son Dakika
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41 madencinin can verdiği facianın yaşandığı işletmenin müdüründen istifa sorusuna cevap: Bir şey diyemeyeceğim

24.10.2022 08:14

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 madencimizin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden günler geçmesine rağmen ilgili kurumlardaki yetkililerin görevlerine devam etmesi tepkilere neden oldu. Amasra Taşkömürü İşletme Müessese (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Sağ olun" şeklinde cevap verdi.

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı maden ocağında 14 Ekim günü meydana gelen faciada 41 madencimiz hayatını kaybetti. Facianın üzerinden 9 gün geçmesine karşın yetkililer görevlerine devam ediyor.

"BEN ŞU ANDA TOPLANTI HALİNDEYİM, YOĞUNUM"

Amasra'daki facianın ardından ilk kez konuşan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "Ben şu anda toplantı halindeyim. Yoğunum. Teşekkür ederim. Sağ olun" dedi.

İSTİFA SORUSUNA YANIT: ŞU ANDA BİR ŞEY DİYEMEYECEĞİM

Amasra Taşkömürü İşletme Müessese (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir ise "Şu anda meşgulüz" diye konuştu. Özdemir, "41 madenci yaşamını yitirdi istifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorumuza ise "Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Sağ olun" yanıtını verdi.

MADENCİ YAKINLARI PATLAMADA İHMAL OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre faciada yaşamını yitiren Rahman Özçelik'in ablası, "Kardeşim 10-15 gün önce 'Burada gaz kaçağı var' demiş. 'Bizi yakında patlatacaklar' demiş. Nasıl ihmal oldu?", Şaban Yıldırım'ın eşi, "İhmal var, yüzde 100 ihmal var. 'Metan gazı var gibi gözüküyor' diyordu", Soner Ak'ın eşi, "'Gaz kokusu çok var' diyordu, 'Ama yapacak bir şey yok' diyordu. Şef, 'Bize kömür lazım, sizin keyfiniz lazım değil' demiş" diyerek patlamada ihmal olduğunu belirtmişti.

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