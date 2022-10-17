41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu - Son Dakika
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41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu

17.10.2022 14:28

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından başlatılan soruşturmada 6 cumhuriyet savcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş görev yapıyor. Alınan karar doğrultusunda özel ekip tarafından arama ve el koyma işlemleri yürütülürken olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara ekipler tarafından el konulduğu belirtildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamaya ilişkin, güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu.

SORUŞTURMADA 6 CUMHURİYET SAVCISI GÖREV ALIYOR

Alınan bilgiye göre, patlama sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 6 cumhuriyet savcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş görev alıyor. Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğünce uzman personelden özel ekip oluşturuldu.

ÖZEL EKİP TARAFINDAN ARAMA İŞLEMLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra Cumhuriyet Savcılığı ile ilgili hakimliğin aldığı karar doğrultusunda, özel ekip tarafından arama ve el koyma işlemleri yürütülüyor.

TÜM CİHAZLARA EL KONULDU

Olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara ekipler tarafından el konuldu.

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Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu - Son Dakika
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