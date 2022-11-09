Bartın'da 42 kişiye mezar olan madendeki ihmaller zinciri, müfettişlerin hazırladıkları raporda gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Bartın'da 42 kişiye mezar olan madendeki ihmaller zinciri, müfettişlerin hazırladıkları raporda gün yüzüne çıktı

09.11.2022 18:43

Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği maden patlamasının ardından Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin Meclis Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda, ihmaller zinciri gün yüzüne çıktı. Madende 7 yıl önce yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle faaliyet durdurma kararının verildiği ancak mahkemeden döndüğü öğrenilirken, patlamadan önce gerçekleştirilen son denetimde 19 mevzuata aykırılık belirlendiği, para cezasının önerildiği belirtildi.

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında patlama yaşanmıştı. Patlamada 42 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından Meclis'te Araştırma Komisyonu kuruldu. Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin Meclis Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda yer alan bilgiler, facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

FAALİYET DURDURMA KARARI MAHKEMEDEN DÖNMÜŞ

Madende 2015 yılında yapılan denetimlerde bazı aykırılıklar tespit edildiği, bu nedenle maden ocağındaki faaliyetlerin durdurulması kararı verildiği öğrenildi. Ancak mahkeme kararıyla bunun ortadan kaldırıldığı belirtildi.

SON DENETİMDE 19 AYKIRILIK

Patlamanın yaşandığı 14 Ekim tarihinden önce 5-11 Ekim'de gerçekleştirilen son denetimde müfettişler 19 mevzuata aykırılık tespit ettiğini kaydetti. Aykırılıklardan 16'sı denetim sırasında giderilirken 3 sorun için para cezası önerildi. Söz konusu raporun değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

OCAK HAVALANDIRMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİL

Raporda son teftişte elde edilen bulgular da yer aldı. Ocak ana havalandırmasının, acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olmadığı, en dikkat çekici bulgu olarak yer aldı. Yeraltında kullanılan bazı elektrikli ekipmanların da yanıcı olmayan ürünler için verilen ATEX belgesine sahip olmadığı belirtildi.

732 BİN LİRA PARA CEZASI

Müfettişler, geçen yıl aynı dönemde yapılan teftişte de 11 mevzuata aykırılık tespit ettiği bilgisini paylaştı. Aykırılıkların 6'sı teftiş sırasında giderildiği 5'i için ise 732 bin 414 TL idari para cezası uygulandığı dile getirildi.

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