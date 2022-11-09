Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında patlama yaşanmıştı. Patlamada 42 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından Meclis'te Araştırma Komisyonu kuruldu. Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin Meclis Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda yer alan bilgiler, facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
Madende 2015 yılında yapılan denetimlerde bazı aykırılıklar tespit edildiği, bu nedenle maden ocağındaki faaliyetlerin durdurulması kararı verildiği öğrenildi. Ancak mahkeme kararıyla bunun ortadan kaldırıldığı belirtildi.
Patlamanın yaşandığı 14 Ekim tarihinden önce 5-11 Ekim'de gerçekleştirilen son denetimde müfettişler 19 mevzuata aykırılık tespit ettiğini kaydetti. Aykırılıklardan 16'sı denetim sırasında giderilirken 3 sorun için para cezası önerildi. Söz konusu raporun değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.
Raporda son teftişte elde edilen bulgular da yer aldı. Ocak ana havalandırmasının, acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olmadığı, en dikkat çekici bulgu olarak yer aldı. Yeraltında kullanılan bazı elektrikli ekipmanların da yanıcı olmayan ürünler için verilen ATEX belgesine sahip olmadığı belirtildi.
Müfettişler, geçen yıl aynı dönemde yapılan teftişte de 11 mevzuata aykırılık tespit ettiği bilgisini paylaştı. Aykırılıkların 6'sı teftiş sırasında giderildiği 5'i için ise 732 bin 414 TL idari para cezası uygulandığı dile getirildi.
Son Dakika › Güncel › Bartın'da 42 kişiye mezar olan madendeki ihmaller zinciri, müfettişlerin hazırladıkları raporda gün yüzüne çıktı - Son Dakika