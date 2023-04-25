Hayatını kaybeden madencinin eşinin sözleri mahkemeyi sarstı: Cesaretin varsa bak gözüme - Son Dakika
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Hayatını kaybeden madencinin eşinin sözleri mahkemeyi sarstı: Cesaretin varsa bak gözüme

25.04.2023 21:00

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağındaki patlamaya ilişkin davaya katılan madenci eşi isyan etti. Tutuksuz yargılanan sanıkların mahkeme salonundan çıkışı esnasında sitem etmeye başlayan madenci eşi, "Hadi kaldır kafanı bak gözüme bak. Cesaretin varsa bak gözüme. 3 yetimim var. Baba baba diyor. Babasını getir" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybederken, 10 işçi de yaralanmıştı. Olayı ardından başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen sanıklardan 8'i tutuklanırken, 23 kişinin de tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

İLK DURUŞMA BUGÜN BAŞLADI

Olayla ilgili ilk duruşma Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Adliye binasında özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatları katıldı.

195 SAYFALIK İDDİANAME

Geniş güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada kimlik tespitleri yapıldıktan sonra iddianame okundu. 195 sayfalık iddianamenin okunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya sanıkların ifadeleri alınmak üzere ara verdi.

MADENCİ EŞİNİN SÖZLERİ SALONU İNLETTİ

Bu sırada, tutuksuz sanıklar salondan çıkarken madenci yakınları tepki gösterdi. Patlama hayatını kaybeden madenci Deniz Baykal'ın eşi Meltem Baykal, "Hadi kaldır kafanı bak gözüme bak. Cesaretin varsa bak gözüme. 3 yetimim var. Baba baba diyor. Babasını getir. 5 dakika getir, trilyon mu istiyorsun vereyim. 5 dakika kocamı getir" diyerek isyan etti.

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