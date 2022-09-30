Amasra'da balıkçılar, limana palamut dolu kasalarla döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Amasra'da balıkçılar, limana palamut dolu kasalarla döndü

30.09.2022 14:51
Amasra'da balıkçılar, limana palamut dolu kasalarla döndü

Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçıların yüzü, avladıkları bol miktardaki palamutla güldü.

Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçıların yüzü, avladıkları bol miktardaki palamutla güldü.

Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçılar, limana palamut dolu kasalarla döndü.

Teknelerden hummalı bir çalışmayla kamyonlara yüklenen palamut kasaları, başta Ankara, İstanbul, Bolu, Sakarya olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Balıkçı Bülent Engin, AA muhabirine, oldukça güzel bir palamut sezonu yaşandığını, palamut bereketinin artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Özellikle Zonguldak Ereğli ve Amasra açıklarında yoğun palamut avcılığı yaptıklarını belirten Engin, "Bir çıkışta bin-2 bin kasanın üzerinde palamutla limana dönüyoruz. 10 bin kasayla dönenler oldu. Şu an sezon da çok iyi gidiyor. Böyle giderse kasım, aralıkta dahi bu bolluk olur." diye konuştu.

Balıkçı İbrahim Akkan da bütün teknelerin bol palamutla döndüğünü aktararak, "Bazen 500, bazen 1000 kasayla dönüyoruz. Bugün 500 kasayla döndük, kamyonlara yükleyip 15 personelle tekrar açılacağız. Bu bolluk 1 ay daha devam eder." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi
Kaynak: AA

Karadeniz, Ankara, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra'da balıkçılar, limana palamut dolu kasalarla döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 20:52:00. #1.12#
SON DAKİKA: Amasra'da balıkçılar, limana palamut dolu kasalarla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement