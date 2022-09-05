Amasra'da 2 kafe ve 3 büfe yandı - Son Dakika
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Amasra'da 2 kafe ve 3 büfe yandı

05.09.2022 10:37

BARTIN'ın Amasra ilçesinde çıkan yangında 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde çıkan yangında 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde bulunan bir kafenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bir anda büyüyen yangını çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yan taraftaki kafeye de sıçrayan yangın 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Yangında aynı alandaki 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi. Yangın ve çıkış nedeniyle ilgili soruşturmaya başlandı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra'da 2 kafe ve 3 büfe yandı - Son Dakika

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