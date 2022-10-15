Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor

15.10.2022 10:23

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlama sonrası mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor. Bölgeden gelen görüntülerde gözü yaşlı ailelerin, mesai arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçilerin hali yürek dağlıyor.

Türkiye'nin gözü kulağı Bartın'dan gelecek haberlerde. Maden ocağı patlamasının ardından çok sayıda ekibin yardım için sevk edildiği bölgede acı büyük. Son olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 40 olarak açıklandı.

ÇALIŞMALARDA GÖREV ALAN EKİP SAYISI

Sağlık Bakanı Koca gece saat 3.00 sularında yaptığı açıklamada, ''4 sahra acil müdahale merkezi, 51 ambulans, 168 ambulans personeli, 15 UMKE timi, 67 UMKE personeli, göçük alanında dönüşümlü çalışan 22 görevli, bunlara ilave 44 çalışma arkadaşı… Ve sizin yüreğiniz Bartın'da'' diyerek arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekip sayısını açıkladı.

"40 ŞEHİDİMİZE ULAŞTIK"

Çalışmalara ilişkin son durumu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 işçimiz yaralı, 58 madencimiz ise kurtarıldı. İçerideki 40 şehidimize ulaştık. Bir madencimiz ile ilgili ise belirsizlik var" dedi.

ÇALIŞMALAR SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Patlamadan sağ olarak kurtulan ve arkadaşlarını kurtarmak için madene tekrar giren işçiler sabaha kadar çalışmalara eşlik etti. Madende mahsur kalan işçilerin gözü yaşlı aileleri ise kapıda umutla içeriden gelecek haberi bekledi.

İşte bölgeden fotoğraflar:

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Bartın, Amasra, Maden, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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