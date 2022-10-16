Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu

16.10.2022 23:05

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında 41 işçi yaşamını yitirirken 11 kişi ise yaralanmıştı. Yaralılara ilişkin son durumu Bakan Koca sosyal medya hesabından açıkladı. İstanbul'da tedavi altında olan 6 madencinin 5'inin durumunun ağır olduğunu belirten Bakan Koca, "1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" ifadelerini kullandı.

Bartın'da 14 Ekim akşamı saat 18.00 sularında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Acı olayda 41 madencimiz hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı. 5'i ağır olmak üzere 6 yaralı, Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"4'Ü TABURCU OLDU, TEDAVİSİ DEVAM EDEN 7 HASTA VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın Amasra'da meydana gelen maden ocağındaki patlamada yaralanan işçilerin son durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Paylaşımında Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Bartın'daki maden faciasındaki yaralılarla ilgili son durumu aktardı: 4'ü taburcu oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Bakan Koca'nın dahil olduğu heyetle birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan maden işçilerini ziyaret etti. Madencileri tedavi gördükleri serviste ziyaret eden, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan ve yakınlarıyla da görüşen Erdoğan, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Bartın'daki maden faciasındaki yaralılarla ilgili son durumu aktardı: 4'ü taburcu oldu

"1 TANESİNİN ŞUURU AÇIK"

Hastanede bulunan 6 hastanın ambulans uçakla buraya getirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır ama 1 tanesi şu anda şuuru da açık. Kendisiyle de biraz sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik. Sadece dışarıdan gördük, izledik ve sağ olsun doktorlarımız da bize gerekli bilgileri etraflıca verdiler." diye konuştu.

Bakan Koca, Bartın'daki maden faciasındaki yaralılarla ilgili son durumu aktardı: 4'ü taburcu oldu

"UMUTSUZ DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Tabii entübe vaziyette olanı var ama 1 tanesi ki İbrahim kardeşimiz, onun durumu daha iyi. Onunla biraz sohbet de ettik. Dua edelim, inşallah. Doktorlarımız her an, 24 saat yanlarındalar. 24 saat yapılması gereken neyse onların hepsini yapıyorlar.

Bakan Koca, Bartın'daki maden faciasındaki yaralılarla ilgili son durumu aktardı: 4'ü taburcu oldu

"A'DAN Z'YE HER ŞEY YAPILIYOR"

Gördüğünüz gibi Çam Sakura Hastanemiz dünyada gerçekten fiziki imkanlar olarak zaten tüm imkanlara sahip. Bunun yanında beyin gücü olarak doktorlarımız zaten bu noktada çok çok güçlü ekipler ve işin yani yanık cerrahiden tutun diğer anestezi, enfeksiyon vesaire bütün bunlara varıncaya kadar hepsi şu anda bu hastanemizde mevcut. Bütün yakınları, bütün akrabaları, hepsine burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yani yeme, içme, yatırma, her şey, A'dan Z'ye şu anda hastanemizde yapılıyor. Amasra'daki defin konularını, onları da şu anda Bakan arkadaşlarım orada zaten sürdürüyorlar. Belki bugün hepsi orada bitmiş olacak. Dualarımızla da şu anda buradaki 6 kardeşimizi inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup, onları da Amasra'ya geri döndürmek."

Erdoğan'a ziyaretinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

ACI OLAYIN SEBEBİ GRİZU PATLAMASI

Facianın yaşandığı akşam akşam patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" şeklinde konuştu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 3 savcıya görevlendirme yapıldı.

YORUMLAR
500
Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8) Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8)

Fahrettin Koca, Bartın, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:22 Marsilya kalecisinin, Messi karşısında aldığı önlem dünya gündemine oturdu
23:54 Nihat Kahveci canlı yayında Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı! İşte benzettiği yemek
23:17 Trabzonspor teknik direktörü Avcı'dan Beşiktaş'a bomba gönderme: Ceket çıktığında ben de konuşurum
23:05 Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu
22:50 Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:16 Ünlü oyuncu Demiray Erül, 84 yaşında hayatını kaybetti
22:04 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı
21:40 Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 00:37:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement