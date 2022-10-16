Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu

Bartın'da 14 Ekim akşamı saat 18.00 sularında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Acı olayda 41 madencimiz hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı. 5'i ağır olmak üzere 6 yaralı, Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"4'Ü TABURCU OLDU, TEDAVİSİ DEVAM EDEN 7 HASTA VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın Amasra'da meydana gelen maden ocağındaki patlamada yaralanan işçilerin son durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Paylaşımında Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Bakan Koca'nın dahil olduğu heyetle birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan maden işçilerini ziyaret etti. Madencileri tedavi gördükleri serviste ziyaret eden, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan ve yakınlarıyla da görüşen Erdoğan, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"1 TANESİNİN ŞUURU AÇIK"

Hastanede bulunan 6 hastanın ambulans uçakla buraya getirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır ama 1 tanesi şu anda şuuru da açık. Kendisiyle de biraz sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik. Sadece dışarıdan gördük, izledik ve sağ olsun doktorlarımız da bize gerekli bilgileri etraflıca verdiler." diye konuştu.

"UMUTSUZ DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Tabii entübe vaziyette olanı var ama 1 tanesi ki İbrahim kardeşimiz, onun durumu daha iyi. Onunla biraz sohbet de ettik. Dua edelim, inşallah. Doktorlarımız her an, 24 saat yanlarındalar. 24 saat yapılması gereken neyse onların hepsini yapıyorlar.

"A'DAN Z'YE HER ŞEY YAPILIYOR"

Gördüğünüz gibi Çam Sakura Hastanemiz dünyada gerçekten fiziki imkanlar olarak zaten tüm imkanlara sahip. Bunun yanında beyin gücü olarak doktorlarımız zaten bu noktada çok çok güçlü ekipler ve işin yani yanık cerrahiden tutun diğer anestezi, enfeksiyon vesaire bütün bunlara varıncaya kadar hepsi şu anda bu hastanemizde mevcut. Bütün yakınları, bütün akrabaları, hepsine burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yani yeme, içme, yatırma, her şey, A'dan Z'ye şu anda hastanemizde yapılıyor. Amasra'daki defin konularını, onları da şu anda Bakan arkadaşlarım orada zaten sürdürüyorlar. Belki bugün hepsi orada bitmiş olacak. Dualarımızla da şu anda buradaki 6 kardeşimizi inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup, onları da Amasra'ya geri döndürmek."

Erdoğan'a ziyaretinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

ACI OLAYIN SEBEBİ GRİZU PATLAMASI

Facianın yaşandığı akşam akşam patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" şeklinde konuştu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 3 savcıya görevlendirme yapıldı.