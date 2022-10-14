Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu - Son Dakika
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Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu

14.10.2022 19:47

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler çökmenin meydana geldiği alandaki 2 işçiyi yer altından çıkardı. Sağlık durumları iyi olan işçiler "Şiddetli bir patlama oldu. Her yer karanlığa gömüldü" ifadelerini kullandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yetkililer, patlama sırasında yer altında işçilerin olduğunu belirtirken, olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi olmadığını ifade etti.

2 İŞÇİ KURTARILDI

Ekipler işçileri kurtarmak için seferber olurken, çökmenin meydana geldiği alanda 2 işçi yer altından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen işçiler, "Şiddetli bir patlama oldu. Her yer karanlığa gömüldü" ifadelerini kullandı.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ"

Yer altından kendi imkanlarıyla çıktığını belirten bir işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

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Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti Bartın haberi... Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bartın haberi... Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Bartın, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu - Son Dakika
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