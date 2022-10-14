Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan'ın patlamayla ilgili bilgi aldığı esnada arka plandaki görüntü dikkat çekti. O esnada işçilerden birinin yakını olduğu tahmin edilen kadının çaresizliği ekran başındakileri kahretti.
İşte talihsiz kadının ekrana yansıyan o görüntüleri;
Son Dakika › Güncel › Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika