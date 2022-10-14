Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı

14.10.2022 20:08

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası göçük altında kalan işçilerin yakınları olay yerine geldi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın patlama hakkında bilgi aldığı sırada hemen arkasında işçilerden birinin yakını olduğu tahmin edilen kadının çaresizliği ekran başındakilerin yüreğini parçaladı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ARKA PLANDAKİ GÖRÜNTÜ KAHRETTİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan'ın patlamayla ilgili bilgi aldığı esnada arka plandaki görüntü dikkat çekti. O esnada işçilerden birinin yakını olduğu tahmin edilen kadının çaresizliği ekran başındakileri kahretti.

İşte talihsiz kadının ekrana yansıyan o görüntüleri;

Bartın'daki maden ocağı patlamasında çaresizliğin görüntüsü! Ekran başındakiler kahroldu
Bartın'daki maden ocağı patlamasında çaresizliğin görüntüsü! Ekran başındakiler kahroldu
Bartın'daki maden ocağı patlamasında çaresizliğin görüntüsü! Ekran başındakiler kahroldu
YORUMLAR
500
Bartın haberi | Bartın Valisi Nurtaç Arslan: 'Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bartın haberi | Bartın Valisi Nurtaç Arslan: 'Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bartın haber: CHP heyeti Amasra'ya gidiyor Bartın haber: CHP heyeti Amasra'ya gidiyor

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
18:10 Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 20:37:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement