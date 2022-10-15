Maden faciasında şehit olan Aziz Köse'nin 15 gün önce baba olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Maden faciasında şehit olan Aziz Köse'nin 15 gün önce baba olduğu öğrenildi

15.10.2022 15:10

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında şehit olan 41 madenciden biri olan Aziz Köse'nin 15 gün önce baba olduğu öğrenilirken o fotoğraf yürekleri yaktı.

Bartın'da dün akşam 18.15'de meydana gelen patlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Şehit olanlardan Aziz Köse'ye ait görüntüler ise herkesi hüzne boğdu.

1 HAFTA ÖNCE BABA OLMUŞTU

Şehit olan işçilerden Aziz Köse'nin sadece bir hafta önce baba olduğu öğrenildi. Köse'den geriye çocuğunu ilk kez kucağına aldığı anın fotoğrafı kaldı. 15 gün önce baba olan Köse, "Canım oğlum ailene hoşgeldin" ifadeleriyle paylaştığı görüldü.

Maden faciasında şehit olan Aziz Köse 1 hafta önce baba olmuştu

BAKAN DÖNMEZ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Öte yandan dün akşam da patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" şeklinde konuştu.

CAN KAYBI 41 OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, bakanlardan ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan maden bölgesinden yaptığı açıklamada 41 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

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Bartın, Maden, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maden faciasında şehit olan Aziz Köse'nin 15 gün önce baba olduğu öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maden faciasında şehit olan Aziz Köse'nin 15 gün önce baba olduğu öğrenildi - Son Dakika
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