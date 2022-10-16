Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı

16.10.2022 18:50

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren 41 işçinin yası tutulmaya devam ediyor. İşçilerle ilgili ortaya çıkan hayat hikayeleri herkesin yüreğini parçalarken, patlama esnasında mesaide olan işçilere ait bir fotoğraf karesi görenleri kahretti.

Türkiye 2 günden bu yana Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 maden işçimizin hayatını kaybettiği maden faciasının acısını yaşıyor. Tarihi faciadan yaralı kurtarılan madencilerin tedavileri de dikkatle takip ediliyor. Geride acılı aileler bırakan şehitler toprağa verilip, yaralar sarılırken, yaşanan facia sonrası ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Bakmaya yürek dayanmıyor! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı

SON FOTOĞRAFLARINA BAKMAYA YÜREK DAYANMADI

Amasra'daki maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntülerde, madencilerin servis aracında ve iş yerinde çekilen son anları yer alıyor. Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evlerinden çıkan madenciler,iş başı yapmak için servis aracına binerek madene doğru yola çıkmış, mesai başlamasından kısa bir süre sonra patlama meydana gelmişti.

Bakmaya yürek dayanmıyor! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı

YARALI ÇIKARILDI, DURUMU KRİTİK

Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bakmaya yürek dayanmıyor! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı

GERİYE GÜLÜMSEYEREK VERDİKLERİ POZ KALDI

Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı.

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Amasra, Bartın, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika


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