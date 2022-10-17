Bartın'daki faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak - Son Dakika
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Bartın'daki faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak

17.10.2022 12:42

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen faciada yaşamını yitiren 41 madencinin çocuklarının tüm eğitim masraflarını karşılayacaklarını, "Onları yalnız bırakmayacağız" sözleriyle açıkladı.

Geçtiğimiz cuma günü saat 18.00 sularında Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Giruzi kaynaklı patlama nedeniyle 41 madencimiz yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Diğer yandan şehitlerin evlerine ateş düştü, cenazeler ise dün defnedildi.

"ONLARI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız." dedi.

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SON DAKİKA: Bartın'daki faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak - Son Dakika
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